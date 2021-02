De nieuwe film van Jennifer Lopez en Owen Wilson komt dit jaar niet meer uit in de bioscoop. Romantische komedie Marry Me zou in mei in première gaan, maar dat is om onbekende reden verschoven naar 11 februari 2022.

Marry Me gaat over twee sterren, Kat (Lopez) en Bastian (Maluma), die van plan zijn voor een groot publiek te trouwen. Vlak voor de ceremonie komt Kat er echter achter dat haar verloofde haar niet trouw is geweest. Ze besluit hem te dumpen en te trouwen met een willekeurige man uit het publiek, Charlie (Wilson).

J.Lo en Maluma hebben beiden liedjes geschreven voor de film, waarin ook onder meer comedian Sarah Silverman en de jonge Big Little Lies-actrice Chloe Coleman in te zien zijn.

In april 2019 werden de plannen voor Marry Me bekend. De film stond toen gepland voor het najaar van dat jaar. Verschillende media speculeren dat het huidige uitstel ermee te maken heeft dat filmdistributeur Universal na de coronacrisis groots zou willen uitpakken met Marry Me.