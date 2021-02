Er wordt volgens Deadline gewerkt aan een documentaire over Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia. Het tuincentrum werd vorig jaar november per ongeluk het decor van een persconferentie van het team rondom de Amerikaanse ex-president Donald Trump.

Rudy Giuliani, de voormalig burgemeester van New York en juridisch adviseur van Trump, wilde toen waarschijnlijk een persconferentie organiseren in het bekende hotel The Four Seasons in Philadelphia. Het lijkt erop dat een medewerker een fout had gemaakt, waardoor alle medewerkers op een industrieterrein in dezelfde stad terechtkwamen.

Tijdens de persconferentie, die enkele dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvond, beweerde Giuliani dat er tijdens de verkiezingen op grote schaal was gefraudeerd. Die beschuldigingen werden later volledig ontkracht, waarna Joe Biden met de meeste stemmen tot nieuwe president van de Verenigde Staten werd benoemd.

In de documentaire komen onder anderen de eigenaar en de zakelijk leider van Four Seasons Total Landscaping aan het woord.

Regisseur Christopher Stoudt verheugt zich op de start van de productie. "Het is een voorrecht om het verhaal te vertellen dat iedereen wil horen. En na zo'n zwaar jaar zijn we echt toe aan wat humor."

Het is nog niet bekend waar en wanneer de documentaire te zien zal.