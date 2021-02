De film De Expeditie van Familie Vos, met onder anderen Anna Drijver, Fockeline Ouwerkerk en Frederik Brom, is vanaf 11 februari te zien via onder meer Pathé Thuis, Ziggo en iTunes. Het was de bedoeling dat de familiefilm tijdens de voorjaarsvakantie in première zou gaan, maar wegens de voorlopige sluiting van de bioscopen is het plan gewijzigd.

"Toen de bioscopen in december acuut hun deuren moesten sluiten, was ons idee om families in ieder geval in de voorjaarsvakantie van de film De Expeditie van Familie Vos in de bioscoop te laten genieten", laat producent Just Entertainment weten.

"De lockdown duurt helaas voort, maar we blijven bij ons idee en hopen dat veel families nu tijdens de vakantie van dit leuke avontuur van deze bijzondere familie zullen genieten."

De nieuwe familiefilm, geschreven door Nienke en Job Römer, gaat over een gezin dat jaarlijks een weekend in de Efteling doorbrengt.

De elfjarige Teun (gespeeld door Levi Otto) ontdekt dat zijn pas overleden opa een speurtocht voor hem heeft uitgezet in de Efteling, met als prijs een zeer kostbaar sprookjesboek. Hij spoort het boek op met hulp van zijn tante Ada (Raymonde de Kuyper).