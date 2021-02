The Split, de BBC-serie waarin Barry Atsma een van de hoofdrollen heeft, zal ten einde komen na het derde seizoen. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse acteur te zien is in de laatste reeks, laat zijn management maandag weten aan NU.nl.

"De makers zijn nog aan het onderzoeken waar ze met zijn personage heen zouden willen en of het überhaupt terug gaat komen", aldus het management van de 48-jarige acteur.

The Split wordt opgenomen in Londen en vertelt over het snelle circuit van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van drie zussen, die allen advocaat zijn.

Atsma speelt Christie Carmichael, de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt. Andere grote rollen worden gespeeld door Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button en Deborah Findlay.

Voor het slotseizoen zal regisseur Dee Koppang O'Leary (The Crown en Bridgerton) bij de serie betrokken worden. De bedoeling is dat de opnames later in het jaar van start gaan.

Wanneer het derde seizoen start, is nog niet bekend. In Nederland is The Split te zien bij de NPO.