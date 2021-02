De Indiase film Pebbles heeft de Tiger Award gewonnen op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). De publieksprijs was voor Quo vadis, Aida? van de Bosnische filmmaker Jasmila Zbanic.

De jury was enorm onder indruk van de schijnbaar eenvoudige en bescheiden film van Vinothraj P.S, staat te lezen in het juryrapport over Pebbles. "Met een minimum aan middelen creëert de filmmaker maximale impact. Hij bereikt zijn doel met dezelfde overtuiging en vastberadenheid als zijn hoofdpersonen."

De Special Jury Awards gingen naar I Comete - A Corsican Summer van Pascal Tagnati en Looking for Venera van Norika Sefa.

De winnende films Pebbles, I Comete - A Corsican Summer en Looking for Venera zullen langer te bekijken zijn op de site van IFFR. Tijdens het festival konden de films gestreamd worden. Dit is nu verlengd tot komende dinsdag.