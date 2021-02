De film Malcolm & Marie is volgens hoofdrolspeelster Zendaya Coleman bewust in zwart-wit, als ode aan zwarte mensen. De actrice vertelt aan het programma Good Morning America dat zwarte mensen in de tijd van zwart-witfilms te weinig vertegenwoordigd werden.

"Behalve het feit dat het gewoon mooi en tijdloos is, wilden we ook het zwart-witte Hollywood terugwinnen", aldus de 24-jarige Coleman. "Terug naar die tijd om zwarte acteurs hun momentje te geven."

De actrice vertelt dat zwarte mensen in die tijd weinig werden vertegenwoordigd. "Veel filmmakers hebben dit al eerder gedaan. Het is dus niet echt een nieuw idee, maar we wilden toch iets betekenen en de schoonheid van zwarte acteurs laten zien."

Malcolm & Marie, geschreven en geregisseerd door Sam Levinson, is een Amerikaanse romantische komedie die in 2021 op Netflix verscheen. John David Washington en Coleman spelen de hoofdrollen.