Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe en oude series en films. Deze week zien we onder meer de gehele Twilight-reeks en een nieuwe dramaserie met Sarah Chalke en Katherine Heigl.

Series

Firefly Lane (seizoen 1)

Firefly Lane vertelt het levensverhaal van beste vriendinnen Tully (Katherine Heigl) en Kate (Sarah Chalke). De twee leerden elkaar als tieners in de jaren zeventig kennen en waren ook als twintigers onafscheidelijk. Nu ze allebei veertigers zijn, zien hun levens er echter heel anders uit. Kate hikt tegen een scheiding aan en Tully is een beroemde, maar eenzame televisiester. In Firefly Lane wordt hun vriendschap over die drie verschillende tijdsperiodes gevolgd. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kristin Hannah.

The Uncanny Counter (seizoen 1)

De zestiendelige Zuid-Koreaanse show The Uncanny Counter draait om 'The Counters', een groepje superhelden dat zich vermomt als noedelrestaurantmedewerkers en tegen geesten en demonen vecht.

Zig and Sharko (seizoen 3)

Kinderserie over Zig, een eilandhyena die er alles aan doet om zijn klauwen in de zeemeermin Marina te zetten. De haai Sharko doet er alles aan om hem tegen te houden.

The Bureau of Magical Things (seizoen 1)

Het tienermeisje Kyra ontdekt per ongeluk een magische wereld en krijgt zelf ook magische krachten. Ze krijgt de loodzware taak om feeën, elfen én de mensheid te verenigen om te strijden tegen onverwacht gevaar.

1 Bekijk hier de trailer van The Bureau of Magical Things

Kid Cosmic (seizoen 1)

De hyperactieve superheldenanimatieserie Kid Cosmic volgt Kid, een jongen die ervan droomt om superkrachten te bezitten. Wanneer hij vijf krachtige, kosmische stenen vindt, komt zijn droom uit en mag hij zijn eigen superheldenteam vormen.

Tiffany Haddish Presents: They Ready (seizoen 2)

Tiffany Haddish is een succesvolle comedian en Hollywood-actrice. In deze Netflix-show gebruikt ze haar roem om andere, onbekendere comedians in de spotlights te zetten.

Mighty Express (seizoen 2)

De Mighty Express gaat over een team van treinen dat samen met kindervrienden problemen op het spoor oplost door snel na te denken en samen te werken. De animatieserie is een mix van PAW Patrol en Thomas & Friends.

Films

De volledige Twilight Saga (2008 - 2012)

De filmreeks over de liefde tussen Bella (Kristen Stewart) en de onsterfelijke vampier Edward Cullen (Robert Pattinson) staat sinds deze week in zijn geheel op Netflix. Liefhebbers van fantasy, vampieren en weerwolven kunnen hun lol op.

144 Bekijk hier de trailer van Twilight

Don't Breathe (2016)

Deze horrorfilm was de sensatie van 2016. Een stel dieven breekt in bij een blinde veteraan, omdat ze denken dat hij een makkelijk slachtoffer is. Dat ligt net even wat anders. De oud-soldaat is nog steeds in vorm en verbergt bovendien een verschrikkelijk geheim in zijn kelder.

White Chicks (2004)

Melige comedy met Marlon en Shawn Wayans als twee FBI-agenten die undercover gaan. Om een kidnapping te voorkomen moeten zij zich voordoen als de even verwende als onnozele meiden aan wie deze komedie haar titel ontleent.

The Truman Show (1998)

Een klassieker. Jim Carrey is Truman Burbank, de grote ster van The Truman Show. Zonder dat hij het doorheeft wordt elk aspect van zijn leven 24 uur per dag op tv uitgezonden. Langzaam maar zeker ontrafelt hij dit tv-experiment.