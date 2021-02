De Netflix-serie Cheer blijft in het nieuws door beschuldigingen van online seksueel misbruik. Na Jerry Harris zijn ook zijn mededeelnemers Robert Joseph Scianna jr. en Mitchell Ryan gearresteerd wegens verdenkingen. Hun slachtoffers zouden minderjarig zijn geweest.

Scianna was als cheerleader te zien in de vierde aflevering van Cheer. Hij zou via sociale media minderjarigen hebben benaderd en hen gevraagd hebben expliciete beelden te maken, schrijft onder andere NBC News.

Ryan zou op zijn beurt in juli vorig jaar een kind hebben aangerand. Zijn advocaat, die de zaak een "nachtmerrie" noemt, beweert dat zijn cliënt onschuldig is. "We kijken ernaar uit dat Dallas County de waarheid hoort, zodat deze zaak voorbij is", aldus de pleitbezorger in een verklaring.

Harris werd eerder al gearresteerd. De 21-jarige acteur zou onder meer minderjarigen om seks hebben gevraagd. In september werd Harris al gearresteerd omdat hij een minderjarige jongen seksueel getinte beelden van zichzelf liet maken. Later werden nog enkele andere aanklachten ingediend. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd tussen augustus 2017 en augustus 2020. Inhoudelijk is weinig bekendgemaakt, maar Harris zou zeker één minderjarige "overtuigd en verleid" hebben tot "seksuele activiteit".

Harris is al voor de rechter verschenen en zegt onschuldig te zijn. Scianna en Ryan zitten momenteel vast en verschijnen later voor de rechtbank.