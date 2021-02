HBO gaat een film maken over de actie van duizenden kleine beleggers om de koers van het aandeel GameStop te laten stijgen, ten koste van grote hedgefondsen. Eerder kondigde Netflix al aan met een documentaire te komen over de strijd tussen 'gewone' beleggers en Wall Street, meldt Variety.

De HBO-film wordt geproduceerd door Jason Blum (Sinister en The Purge maakte) en Andrew Ross Sorkin (Billions).

Het is nog onbekend hoe de film gaat heten, maar duidelijk is dat de gekte rondom het aandeel GameStop centraal staat. Vorige maand werden de aandelen van de gameverkoper ineens fors meer waard. Op het hoogtepunt werd een waarde van 483 dollar (401 euro) bereikt. Dit terwijl in de vijf jaren daarvoor het aandeel nooit boven de 35 dollar uitkwam.

De ongekende stijging werd veroorzaakt doordat veel kleinere beleggers via de website Reddit opriepen om aandelen GameStop te kopen. De beleggers wilden zo de koers van het aandeel opdrijven en daarmee shortsellers een hak zetten. Deze shortsellers speculeren op een koersdaling en hebben dan ook miljarden verloren door de snelle stijging van GameStop-aandelen.

Het HBO-project is niet het eerste project over GameStop. Donderdag kondigde Netflix de documentaire To The Moon aan van schrijver Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty). MGM kocht de filmrechten van het nog te verschijnen boek The Antisocial Netwerk van Ben Mezrich over de beursgekte. Ook werden er twee documentaires aangekondigd door kleinere productiehuizen.