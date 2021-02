Jennifer Lawrence is vrijdag gewond geraakt op de set van de Netflix-comedy Don't Look Up, meldt TMZ. De actrice zou glas in haar oog hebben gekregen en daarom zijn de opnames stilgelegd.

Tijdens de opnames vond een stuntexplosie plaats waarbij een raam uit elkaar spatte, zeggen mensen die aanwezig waren op de set. De actrice zat op dat moment binnen in het restaurant waar de stunt plaatsvond.

De stunt ging niet zoals gepland: Lawrence raakte gewond nadat een stukje glas in haar ooglid raakte en een bloeding veroorzaakte. Het zou naar omstandigheden goed met haar gaan.

De actrice filmde vrijdag samen met acteur Timothée Chalamet de laatste scène voor de nieuwe Netflix-film. Wegens het ongeval is besloten om de opnames voorlopig stil te leggen.

Adam McKay, bekend van films als Vice en The Big Short, is de regisseur van Don't Look Up. Het verhaal van de film draait om twee wetenschappers (Lawrence en Leonardo DiCaprio) die ontdekken dat een meteoor over zes maanden op aarde zal inslaan. Ze proberen de bevolking op de hoogte te brengen, maar worden niet direct geloofd.