Christopher Plummer, met name bekend van zijn rol in The Sound of Music, is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Collega's uit de filmwereld reageren op het verlies van de Canadese acteur.

"De wereld heeft een volmaakte acteur verloren", laat Sound of Music-tegenspeler Julie Andrews weten via diverse Amerikaanse media. "En ik ben een zeer dierbare vriend verloren. Ik koester alle herinneringen aan ons werk samen en de humor en het plezier die wij door de jaren heen hebben gedeeld."

De Nederlandse acteur Yorick van Wageningen koestert louter goede herinneringen aan de vrijdag overleden collega Christopher Plummer. De twee mannen deelden tweemaal het doek, in de films The New World (2005) en The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

"Het is een van de liefste mensen met wie ik heb gewerkt, en hij was ontzettend grappig", memoreert Van Wageningen.

"Hij was doorlopend zorgzaam naar zijn medespelers toe. Ik had het zeker op de set van The New World soms zwaar met de kritiek van regisseur Terrence Malick. Als hij weer eens een nieuwe extra shoot eiste, kwam Christopher naar mij toe en zei: you were very good. Op dat soort momenten blijf je drijven tijdens zo'n draaiperiode."

'Een legendarisch talent'

Ridley Scott regisseerde Plummer in de film All the Money in the World, waarin de acteur de van misbruik beschuldigde Kevin Spacey verving. "Ik had het geluk om kort geleden nog met hem te werken", deelt de regisseur met filmsite Deadline. "Het was een geweldige ervaring. Hij zal gemist worden."

Chris Evans was naast Plummer te zien in een van zijn laatste films, de actiefilm Knives Out (2019). "Maar weinig carrières hebben zo lang geduurd en zo'n enorme impact gehad", vindt de acteur. "Een van mijn favoriete herinneringen was dat we samen piano speelden tussen de opnames door. Hij was enorm sympathiek en een legendarisch talent."

Het Twitter-account van The Sound of Music deelt ook een eerbetoon aan Plummer, die de rol speelde van kapitein Von Trapp. "Zijn rol zal altijd blijven voortleven", staat geschreven bij een fragment van het door de acteur gezongen liedje Edelweiss. Overigens werd Plummers stem later nagesynchroniseerd: zijn geluid paste volgens de makers van de film niet goed bij dat van tegenspeler Andrews.

Ook Breaking Bad-acteur Dean Norris haalt herinneringen op aan Plummer. Het tweetal was samen te zien in Remember (2015). "Een briljant acteur en een geweldig mens", schrijft hij op Twitter. "Ik had wat heftige scènes met hem, maar hij stond erop dat hij ze zelf deed en dat er geen stuntman aan te pas kwam."

Rosie O'Donnell had de eer om Plummer en zijn Sound of Music-tegenspeler Julie Andrews in 2000 samen te spreken. Ze deelt een link van het fragment op Twitter. "Mijn hart is gebroken. Rust in vrede, kapitein Von Trapp."