Een van de hoofdrolspelers uit de bekende musicalfilm The Sound of Music, Christopher Plummer, is op 91-jarige leeftijd overleden. De Canadese acteur vertolkte in die film de rol van kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews.

"Chris was een buitengewone man die ontzettend hield van zijn werk en in het bezit was van goede manieren en zelfspot", laat zijn manager Lou Pitt volgens Variety weten. Waaraan Plummer is overleden, is niet bekendgemaakt.

De acteur is het meest bekend van zijn rol in The Sound of Music. Plummer had een haat-liefdeverhouding met de rol die hem onsterfelijk zou maken. Hij stelde achteraf dat zijn Oostenrijkse familieman "een bordkartonnen figuur was, humorloos en eendimensionaal".

Pas de afgelopen jaren erkende hij de waarde van de film en noemde hij het weer een grote eer om een bijdrage aan dit stuk filmgeschiedenis te hebben mogen geleverd. Het was de eerste maal dat de acteur ooit zong - naar eigen zeggen had hij voor de auditie voor kapitein Von Trapp niet eens in de douche gezongen. Overigens werd zijn zang niet in de uiteindelijke film gebruikt. Plummers zangpartijen werden ingezongen door Bill Lee.

Christopher Plummer als kapitein Von Trapp in The Sound of Music (1965). Christopher Plummer als kapitein Von Trapp in The Sound of Music (1965). Foto: BrunoPress

Oudste bijrolwinnaar ooit bij Oscars

In 2012 won hij op 83-jarige leeftijd een Oscar voor zijn rol in Beginners, wat hem de oudste winnaar ooit maakte van de prijs voor beste mannelijke bijrol.

Daarnaast speelde Plummer rollen in films als The Insider, 12 Monkeys, Star Trek VI: The Undiscovered Country en A Beautiful Mind. Ook verzorgde hij stemmen in de animatiefilms Up en An American Tale.

Plummer brak in 1956 door na een rol in het toneelstuk Henry V van William Shakespeare. Hij speelde in meer bewerkingen van de Engelse toneelschrijver, Plummer was ook te zien in de Broadway-stukken Othello en Macbeth. In 1974 won hij een Tony Award voor zijn rol in de musical Cyrano en in 1996 een tweede Tony voor zijn rol in het stuk Barrymore.

Dit jaar verschijnt laatste film met Plummer

Ook op latere leeftijd was hij nog zeer actief op het witte doek. Hij vertolkte rollen in onder meer National Treasure, Inside Man en Syriana en was te zien in Terrence Malicks films Alexander en The New World. Een van zijn grote fouten in zijn carrière noemde hij zelf het afwijzen van de rol van Gandalf in de Lord of the Rings-trilogie, een rol die Ian McKellen naar de hoogste Hollywood-regionen katapulteerde.

Plummer was meest recentelijk te zien in de actiefilm Knives Out en verving de in ongenade gevallen Kevin Spacey in All the money in the world - het drama leverde hem zijn derde Oscarnominatie op, op zijn 88e. In de animatiefilm Heroes of the Golden Masks, dit jaar te zien, is Plummer voor het laatst te horen.

De acteur trouwde driemaal en laat na zijn overlijden zijn vrouw Elaine Taylor achter. Met zijn eerste echtgenote, actrice Tammy Grimes, kreeg hij dochter Amanda.