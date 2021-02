De populaire jongerenfilms Misfit, Misfit 2 en Misfit 3 krijgen een vervolg in de vorm van een serie. In de nieuwe reeks wordt het verhaal uit de films voortgezet op Netflix.

In de nieuwe serie werkt de vriendengroep, met daarin rollen voor onder anderen Jolijn Henneman, Djamilla Verhoef en Niek Roozen, aan een musical. Tijdens de ontwikkeling lopen ze tegen diverse problemen aan die de plotlijnen voor de serie zullen vormen.

De Misfit-reeks is niet alleen in Nederland een succes: in Duitsland, Polen en Latijns-Amerika werd een eigen versie van de films gemaakt.

De opnames van de nieuwe serie starten op 14 februari. Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend.