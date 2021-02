Emma Corrin is naast Harry Styles te zien in het romantische drama My Policeman, schrijft The Hollywood Reporter donderdag.

My Policeman is gebaseerd op de gelijknamige roman van Bethan Robert.

Het verhaal gaat over het stel Tom (Styles), een politieagent, en Marion (Corrin). Hun leven neemt een wending als ene Patrick op bezoek komt en Tom een affaire met hem begint. In de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, is homoseksualiteit strafbaar.

Eerder was Lily James verbonden aan het project, maar Corrin heeft haar rol overgenomen. De actrice werd bij het grote publiek bekend dankzij haar vertolking van de Britse prinses Diana in The Crown.

Het is niet bekend wanneer de film uitkomt.