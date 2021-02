Michelle Williams gaat Peggy Lee spelen in Fever, de filmbiografie die wordt gemaakt over de in 2002 overleden zangeres. Billie Eilish is volgens Deadline in gesprek om de film te produceren en zou daarmee haar eerste stappen zetten in de filmwereld.

De negentienjarige zangeres, haar moeder Maggie Baird en het management van Eilish zouden de film willen produceren. De artiest liet eerder weten dat ze Lee als grote inspiratie ziet voor haar eigen carrière.

Todd Haynes, die eerder meewerkte aan films als Carol en Dark Waters, gaat Fever regisseren.

Er wordt al langer gesproken over de komst van de film. Scenarioschrijfster Nora Ephron zou in eerste instantie meewerken aan Fever en Reese Witherspoon zou de rol van de jazzzangeres vertolken, maar na Ephrons overlijden in 2012 werd de productie stilgezet.

Lee is het bekendst van de cover die zij in 1958 maakte van Little Willie's nummer Fever. Het liedje werd daarna nog vele malen gecoverd, onder meer door Beyoncé.

Ook was Lee actief als actrice. In `1955 werd ze genomineerd voor een Oscar voor haar rol als alcoholverslaafde zangeres in Pete Kelly's Blues. In 2002 overleed de actrice en zangeres op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.