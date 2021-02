Rupert Grint, die in de acht Harry Potter-films de rol vertolkte van Ron Weasley, heeft het overgrote deel van de succesvolle reeks nooit gezien. In gesprek met Variety vertelt de 32-jarige acteur dat hier mogelijk verandering in komt nu hij een kind heeft.

"Ik heb de eerste drie volgens mij gezien bij de première ervan, maar daarna heb ik niet meer gekeken", aldus Grint.

Afgelopen jaar werd hij vader van dochter Wednesday, wat er mogelijk voor gaat zorgen dat hij de andere vijf films toch eens gaat bekijken. "Ik denk dat ik ze wel samen met haar ga zien."

Recentelijk werd bekend dat er een Harry Potter-serie in de maak is bij streamingdienst HBO Max. Details daarover zijn nog niet bekend, maar Grint zegt dat het vreemd zou zijn als de serie verder gaat waar de films gestopt zijn.

"Ik ben een beetje beschermend over Ron", zegt hij over het personage dat hij zo'n tien jaar lang speelde. "Ook toen ik de toneelversie van Harry Potter zag, vond ik dat best een vreemde ervaring. Maar als de serie een andere groep personages volgt, kan het nog best eens interessant worden."