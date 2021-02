Sia heeft haar excuses aangeboden voor enkele scènes in de door haar geregisseerde film Music. De artiest laat via Twitter weten enkele scènes uit nieuwe uitgaven van de film te verwijderen en een waarschuwing vooraf te plaatsen. Daarna verwijderde ze haar account op het sociale medium.

Het regiedebuut van de Australische zangeres gaat over Music, een meisje met autisme dat door haar net afgekickte halfzus in huis wordt genomen. De film kwam eerder al onder vuur te liggen vanwege de casting. Danseres en actrice Maddie Ziegler speelt de hoofdrol, terwijl zij zelf geen autisme heeft.

In een scène is te zien dat Music bij een uitbarsting op haar buik tegen de grond wordt gewerkt en wordt vastgehouden. Deze controversiële methode wordt door mensen met autisme gezien als onnodig, traumatisch en gevaarlijk.

Voor de betreffende scène biedt Sia nu haar excuses aan. "Het spijt me. Ik ben van plan de scènes waarin dit te zien is uit de toekomstige uitgaven van de film te houden. Ik heb naar de verkeerde mensen geluisterd en dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb het duidelijk niet goed genoeg onderzocht."

Ze laat verder weten dat de film wordt voorzien van een disclaimer waarin staat dat de makers geen voorstander zijn van de genoemde methode. In de disclaimer wordt verwezen naar therapeuten die gespecialiseerd zijn in het reageren op uitbarstingen van mensen met autisme.

Na het aanbieden van haar excuses verwijderde Sia haar Twitter-account. Op haar Instagram-pagina valt niets te lezen over het verwijderen van de bewuste scène.

Woensdag werd bekend dat Music twee keer is genomineerd voor een Golden Globe. De film maakt kans in de categorie beste musical of comedy. Kate Hudson, die Musics halfzus speelt, is genomineerd voor haar rol.