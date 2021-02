België heeft de regering van Rwanda medische hulp aangeboden voor de zieke Paul Rusesabagina, die tijdens de genocide in zijn land in 1994 als hotelmanager bijna dertienhonderd landgenoten van de dood redde. De reddingsactie werd in 2004 verfilmd.

Rusesabagina (links op de foto) zit in Rwanda in de gevangenis en lijdt volgens onbevestigde berichten aan een hartziekte.

Rusesabagina werd vorige zomer onder mysterieuze omstandigheden opgepakt in Dubai. De tegenstander van het regime wordt beschuldigd van terrorisme, moord en financiering van rebellie.

Volgens de krant De Standaard doorzocht het Belgische openbaar ministerie in september 2019 op verzoek van de Rwandese autoriteiten de woning van Rusesabagina in Brussel. Hij heeft sinds 1999 de Belgische nationaliteit.

De held van Hotel Rwanda, die in de film werd vertolkt door de Amerikaanse acteur Don Cheadle (rechts op de foto) die er een Oscar-nominatie aan overhield, zou aan een hoge bloeddruk lijden en geen toegang hebben tot zijn medicijnen.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft er bij haar collega Vincent Biruta op aangedrongen de rechten van de Belgische staatsburger te eerbiedigen en Belgische artsen in te zetten bij zijn behandeling.