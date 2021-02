De serie die Anna Drijver voor Elise Schaap heeft geschreven, is vanaf volgend jaar te zien op Netflix. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend tijdens een presentatie.

Drijver vertelde in september aan NU.nl dat ze bezig was met een serie voor haar Undercover-collega, maar het was nog niet bekend waar deze te zien zal zijn. Het idee voor de serie was twee jaar eerder ontstaan.

"De serie gaat over Michelle. Zij wil dolgraag influencer worden", aldus Drijver tijdens de presentatie. "Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk", vult Schaap aan. Naast Drijver is ook Jelle de Jonge betrokken bij het project. Hij zal de serie regisseren.

"Ik hoop dat het ranzig, wonderlijk, romantisch, verdrietig, belachelijk en grappig wordt", besluit Schaap.