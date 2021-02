De remake van Walker, Texas Ranger krijgt een tweede seizoen, heeft zender The CW bekendgemaakt.

In de reboot van de populaire serie uit de jaren negentig neemt Jared Padalecki, bekend van Supernatural en Gilmore Girls, het stokje over van Chuck Norris. Hij speelt Cordell Walker, een vader en weduwnaar die zich na de dood van zijn echtgenote op zijn werk heeft gestort.

De echte vrouw van de acteur, Genevieve Padalecki, speelt zijn wederhelft in flashbacks die regelmatig voorbijkomen in de serie. Walker krijgt in de nieuwe serie Micki Ramirez als partner toegewezen bij de Texas Rangers. Zij wordt vertolkt door Lindsey Morgan.

The CW bestelde naast een tweede reeks van Walker, Texas Ranger ook een zesde seizoen van de populaire serie Riverdale. Daarnaast mogen de reboots van Charmed en Dynasty verder: die series krijgen respectievelijk een vierde en vijfde seizoen.