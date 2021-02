David Verbeek wil met zijn nieuwe film Dead & Beautiful, die is opgenomen in Taiwan, zijn publiek laten nadenken over vampirisme.

"Het was altijd een metafoor voor de adel en mysterieuze zaken in kastelen waar het gewone volk niets van ziet", zegt Verbeek (40), die eerder films als Full Contact en Beat maakte, in het AD.

Dead & Beautiful werd opgenomen met internationale acteurs, onder wie ook Gijs Blom, en gaat over een generatie jongeren die opgroeit in extreme rijkdom. "Dus niet de aristocratie. Dit is het juist het nieuwe geld. Wat als deze mensen nu eens veranderen in bloedzuigers?"

Verbeek kwam op het idee toen hij in Shanghai woonde en zag dat bepaalde jongeren heel opzichtig pronkten met hun rijkdom. "Met van die grote Lamborghini's en in clubs met doorzichtige badkuipen vol champagneflessen. Jochies van 20 met een heel escort aan modellen om zich heen. Dat soort taferelen. In de Chinese taal is 'bloedzuiger' ook een term die vaak gebruikt wordt voor mensen die op een 'oneerlijke' manier leven ten opzichte van andere bevolkingsgroepen."

Toch veroordeelt hij deze jongeren niet. "Ik ken er wel een paar persoonlijk en zie ze meer als slachtoffer van de situatie waarin ze opgroeien. Ze gaan naar een speciale school, spreken alleen met andere heel rijke mensen en raken daarom vervreemd van het 'gewone' leven."

Dead & Beautiful gaat vrijdag in première op het International Film Festival Rotterdam (IFFR).