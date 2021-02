De opnames van het derde deel van de Fantastic Beasts-filmreeks zijn stilgelegd omdat een lid van de crew is besmet met het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van filmstudio Warner Bros. aan Daily Mail.

De woordvoerder laat niet weten welk crewlid het virus heeft opgelopen, maar een ingewijde vermoedt dat het om een van de acteurs gaat. "De productie wordt alleen gestaakt als iemand niet gefilmd kan worden. Niemand zegt wie het is, maar het is iemand die niet kan worden vervangen", denkt de bron van Daily Mail.

Volgens de oorspronkelijke planning moest het derde deel van de Harry Potter-spin-offserie eigenlijk al in november 2020 verschijnen. Door het coronavirus liep het proces echter vertraging op.

Onlangs werd ook bekend dat Johnny Depp in het derde deel niet meer te zien zal zijn als schurk Grindelwald. De rol wordt overgenomen door acteur Mads Mikkelsen.

Depp werd gevraagd afstand te doen van zijn rol nadat hij zijn smaadzaak tegen de krant The Sun had verloren. De acteur werd in The Sun 'wife beater' ('vrouwenmepper') genoemd na beschuldigingen van zijn ex-vrouw Amber Heard.

Een rechter oordeelde dat niet is bewezen dat er sprake was van smaad in het artikel, omdat er genoeg bewijs zou zijn dat Depp Heard inderdaad heeft mishandeld. Hij wordt in maart voor de rechter verwacht om de rechtszaak tegen The Sun te heropenen.