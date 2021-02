The Flight Attendant, met Michiel Huisman in een van de hoofdrollen, maakt kans op een prijs bij de uitreiking van de Golden Globes op 28 februari. De serie, met de eveneens genomineerde Kaley Cuoco als Huismans tegenspeler, is genomineerd in de categorie beste serie - comedy en musical.

In dezelfde categorie zijn ook Emily in Paris, Schitt's Creek, The Great en Ted Lasso genomineerd.

In de categorie beste dramafilm maken The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman en The Trial of the Chicago 7 kans op een prijs. Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Music, Palm Springs en The Prom zijn de vijf kanshebbers in de categorie comedy en musical.

Mank, de film van David Fincher over scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz, leidt in de filmcategorie het aantal nominaties met zes in totaal.

Onder de genomineerde titels zijn veel films en series die exclusief te zien zijn op streamingdiensten, mogelijk een gevolg van de vele uitgestelde bioscoopfilms. Netflix haalde in totaal 42 nominaties binnen.

Chadwick Boseman, die in augustus 2020 overleed aan de gevolgen van kanker, ontvangt postuum een nominatie voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom. Hij is genomineerd in de categorie beste acteur in een dramafilm.

Recordaantal genomineerde vrouwelijke regisseurs

The Crown heeft in de seriecategorieën de meeste nominaties, ook zes in totaal. Alle vrouwelijke hoofdrolspelers maken kans op een prijs, onder wie hoofdrolspeler Olivia Colman (koningin Elizabeth) en Emma Corrin (prinses Diana).

Opvallend is dat er in de categorie beste regisseur drie vrouwen zijn genomineerd, een record. Tot dusver maakte nooit meer dan één vrouwelijke regisseur kans op de prijs. Emerald Fennell (Promising Young Woman), Regina King (One Night in Miami) en Chloé Zhao (Nomadland) behoren tot de genomineerden.

Uitreiking uitgesteld wegens coronavirus

De genomineerden in in totaal 23 categorieën werden woensdagmiddag bekendgemaakt door de actrices Sarah Jessica Parker en Taraji P. Henson.

Normaal gesproken wordt de uitreiking van de Golden Globes op de eerste zondag van het kalenderjaar gehouden, als aftrap van het nieuwe seizoen in Hollywood.

Vanwege alle onzekerheden rondom het coronavirus werd het evenement echter verplaatst. Het wordt nu gehouden op de oude datum van de Oscar-uitreikingen, die zijn opgeschoven naar 25 april.

Tina Fey en Amy Poehler nemen dit jaar opnieuw de presentatie van de Golden Globes voor hun rekening. Eerder deden ze dat in 2013, 2014 en 2015.

Vanwege het coronavirus vindt de presentatie wel op een andere manier plaats. Fey doet haar presentatie vanuit The Rainbow Room in New York, terwijl Poehler te zien is vanuit het hotel The Beverly Hilton in Beverly Hills.