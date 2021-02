Kate Hudson was lange tijd bang om te zingen vanwege de rol die haar vader, een muzikant, in haar leven speelde. Dankzij de muzikale film Music durft de actrice weer te zingen, vertelt ze in InStyle.

Hoe succesvoller en bekender de nu 41-jarige Hudson werd, hoe banger ze was om haar stem te laten horen. "Ik verloor mijn zelfvertrouwen compleet toen ik eind twintig was", herinnert ze zich.

De actrice werd benaderd om op te treden tijdens de Oscar-uitreiking, maar ze zei nee. Ook sloeg ze een aanbod van Gwyneth Paltrow af, die haar vroeg op haar verlovingsfeest te zingen.

Pas na een periode van zelfonderzoek kwam Hudson tot de conclusie dat haar angst te maken had met haar vader, die haar op jonge leeftijd had verlaten. "Hij is nooit een vader voor me geweest, dus het was mijn manier om de relatie met hem af te wijzen."

In Music, geregisseerd door Sia, speelt Hudson de losgeslagen Zu. "Die samenwerking met Sia heeft echt zoveel voor me gedaan", zegt Hudson. "Het voelde alsof iemand me eindelijk toestemming gaf om me op een nieuwe manier te uiten."