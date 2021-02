Tina Fey en Amy Poehler nemen op 28 februari voor de vierde keer de presentatie van de Golden Globes voor hun rekening. Vanwege het coronavirus ziet de uitreiking van de prestigieuze film- en televisieprijzen er dit jaar anders uit.

Poehler zal te zien zijn vanuit het Beverly Hilton-hotel in Beverly Hills, waar de show normaal gesproken plaatsvindt. Fey verzorgt de presentatie vanuit The Rainbow Room in New York, meldt Variety. Het is nog niet bekend of er publiek bij beide locaties aanwezig is en of de winnaars hun prijs virtueel of persoonlijk in ontvangst nemen.

Op woensdagochtend (lokale tijd) maken Sarah Jessica Parker en Taraji P. Henson de genomineerden bekend.

Fey en Poehler presenteerden de Golden Globes drie keer achter elkaar in 2013, 2014 en 2015.