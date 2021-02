Will Smith gaat aan de slag als presentator voor Netflix. De acteur presenteert een documentaireserie over het veertiende amendement op de Amerikaanse grondwet, waarin onder meer is opgenomen dat alle Amerikaanse burgers als gelijken behandeld worden.

In Amend: The Fight For America, dat op 17 februari via de streamingdienst verschijnt, wordt onder meer onderzocht wat het betekent om een Amerikaanse burger te zijn.

Acteurs als Samuel L. Jackson, Sterling K. Brown, Laverne Cox, Diane Lane en Joshua Jackson lezen in de zes uur durende reeks toespraken van beroemde 'beschermers' van het veertiende amendement voor, zoals Martin Luther King en Ruth Bader Ginsburg.

Komiek Larry Wilmore, die net als Smith producent van de serie is, hoopt dat gezinnen er samen naar gaan kijken. "Alles wat we de afgelopen jaren in de VS hebben zien gebeuren, gaat over wat zwarte mensen en andere gemarginaliseerde groepen altijd al hebben gewild: ervoor zorgen dat we echt deel uitmaken van de VS en alles hebben wat ons is beloofd in de grondwet."

"Ik denk dat het echt fantastisch zou zijn als Amend mensen zou helpen om beter te begrijpen hoe speciaal de band tussen ieder van ons en ons land kan zijn."