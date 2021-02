Theaters en bioscopen blijven voorlopig dicht nu de huidige lockdown is verlengd tot en met 2 maart. Bij de koepelorganisaties heerst begrip, maar ze hopen bij heropening na de lockdown meer dan dertig mensen per zaal te mogen ontvangen.

Zowel de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) als de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) blijft bij de overheid lobbyen voor een ruimere routekaart.

Volgens de routekaart die dinsdag werd gepresenteerd, mogen bioscopen en theaters bij het derde risiconiveau ('ernstig') slechts dertig man per zaal ontvangen. Bij risiconiveau 2 ('zorgelijk') worden dit er vijftig.

"Als het moment aanbreekt dat bezoekers weer naar de bioscoop of het filmtheater mogen, dan is het toelaten van maximaal dertig bezoekers, zoals dat gold tot aan de lockdown, te weinig om enigszins rendabel te kunnen draaien", laat directeur Gulian Nolthenius van de NVBF weten. Hij hoopt op de mogelijkheid zo'n 50 personen in een zaal met een capaciteit van 150 stoelen te ontvangen.

Ook de VSCD ziet graag zo'n versoepeling, zegt directer Gabbi Mesters. "We willen straks graag meer mensen binnenlaten dan die dertig mensen voor de lockdown. De theaters hebben al laten zien dat dat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter afstand."