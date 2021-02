Acteur Hal Holbrook, die jarenlang Mark Twain speelde in onemanshows, is op 23 januari overleden, zo bevestigt zijn assistent aan The New York Times.

Holbrook, die 95 jaar werd, begon in 1954 met het spelen van Twain. In 1966 kreeg hij een Tony Award voor de soloshow Mark Twain Tonight, die hij zelf regisseerde. Een jaar later was hij op televisie te zien met de show en sleepte hij een Emmy Award-nominatie in de wacht. Hij won de prijs die keer niet, maar schreef later nog vier Emmy's op zijn naam.

In 1977 en 2005 keerde Holbrook terug op Broadway in de rol van Twain. In totaal was hij in meer dan 2.200 voorstellingen te zien als de bekende Amerikaanse schrijver.

De acteur werd ook genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in Into the Wild (2008), waarmee hij destijds op 82-jarige leeftijd de oudste Oscar-genomineerde was. Een paar jaar later evenaarde Christopher Plummer hem, die zijn nominatie ook nog eens verzilverde voor zijn rol in Beginners.

Holbrook speelde ook in bekende films en series. Zo was hij Deep Throat in All the President's Men, speelde hij in een aantal afleveringen van Sons of Anarchy en was hij te zien in het laatste seizoen van Bones. De acteur trouwde drie keer en heeft drie kinderen. Met Dixie Carter was hij getrouwd tot aan haar dood in 2010.