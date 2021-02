Streamingdienst Paramount+ zou werken aan nieuwe afleveringen van de populaire jarennegentigserie Frasier. Zeventien jaar na de laatste aflevering zou psychiater Frasier Crane moeten terugkeren op televisie, meldt TVLine dinsdag.

Volgens de website zou al sinds 2018 gesproken worden over nieuwe afleveringen, maar zouden de onderhandelingen nu bijna afgerond zijn. De opnames moeten in de zomer van 2021 starten. Paramount+ heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Frasier was elf seizoenen te zien, van 1993 tot 2004, en gaat over psychiater Frasier Crane (Kelsey Grammer), die in een radioprogramma adviezen geeft aan zijn luisteraars. De serie won in totaal 37 Emmy's.

Grammer zou terugkeren in zijn rol als Frasier. Of David Hyde Pierce terugkeert als Frasiers broer Niles, is nog niet bekend. Jane Leeves, die jarenlang Daphne Moon speelde, en Peri Gilpin, die Roz Doyle speelde, worden ook genoemd voor de nieuwe afleveringen. De acteur die Frasiers vader speelde, John Mahoney, overleed in 2018.