Jennifer Lopez zal de hoofdrol vertolken in The Mother, een actiefilm voor Netflix, zo meldt Deadline maandag.

In de film speelt Lopez de titelrol, een vrouwelijke huurmoordenaar die de dochter die ze jaren eerder afstond moet zien te redden.

De Nieuw-Zeelandse regisseur Niki Caro (Mulan) tekende voor de regie. Het script is van de hand van Misha Green (Heroes, Sons of Anarchy). Onlangs werd bekend dat Green ook het vervolg op Tomb Raider zal regisseren.

Momenteel werkt Lopez als actrice en producent ook aan een andere productie voor Netflix: de verfilming van de roman The Cipher. Daarnaast zal ze te zien zijn in Shotgun Wedding, de film waar acteur Armie Hammer zich onlangs uit terugtrok na beschuldigingen van misbruik. Hij wordt in dat project vervangen door Josh Duhamel.