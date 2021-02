Dustin Diamond, bekend van zijn rol als Samuel 'Screech' Powers in de tienerserie Saved by the Bell, is op 44-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker, zo melden verschillende Amerikaanse media maandag.

Begin januari meldde Diamond zich met gezondheidsklachten in het ziekenhuis, waarna de diagnose longkanker werd gesteld.

"In die tijd wist de ziekte zich snel door zijn systeem te verspreiden; de enige genade die de ziekte toonde, was het snelle verloop", aldus een woordvoerder. "Dustin heeft niet geleden. Hij heeft geen vreselijke pijn gehad. Daar zijn we dankbaar voor."

In zijn familie zijn meerdere kankerdiagnoses gesteld, meldt entertainmentsite TMZ; zo overleed de moeder van Diamond aan borstkanker.

Diamond vertolkte vier jaar lang het personage Samuel 'Screech' Powers in Saved by the Bell. Na het einde van de tienerserie in 1993 ging hij aan de slag als stand-upcomedian en nam hij deel aan diverse realityprogramma's.

In 2006 kwam hij weer kort in de schijnwerpers te staan nadat hij een sekstape had uitgebracht. In een interview met Oprah Winfrey gaf hij toe dat hij niet zelf in de video te zien was.