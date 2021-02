The Little Things, een nieuwe film met Rami Malek, heeft 4,8 miljoen dollar (bijna 4 miljoen euro) opgeleverd tijdens het openingsweekend in de Amerikaanse bioscopen. De film is sinds datzelfde weekend ook op de streamingdienst van HBO te zien.

Amerikaanse filmmaatschappijen houden zich al langer bezig met de vraag of nieuwe films nog in de bioscoop te zien moeten zijn of dat ze direct door de grote streamingdiensten aangeboden moeten worden.

The Little Things, waarin naast Malek ook Denzel Washington speelt, ging afgelopen weekend in Amerikaanse bioscopen in première en was dus tegelijkertijd te zien op HBO Max.

Met de opbrengst van 4,8 miljoen dollar boekte The Little Things een van de beste openingsresultaten tijdens de coronacrisis. Ook deed de film het volgens HBO erg goed op de streamingdienst. Toch levert dat nog geen sluitend bewijs dat films beter tegelijkertijd in de bioscoop en thuis in première kunnen gaan.

In de Verenigde Staten en Canada is momenteel slechts 45 procent van alle bioscopen geopend. Warner Bros., eigenaar van HBO, heeft nog genoeg kansen om verder te experimenten: er liggen nog zeventien films klaar die zowel in de bioscoop als op HBO in première zullen gaan. Daarna moet duidelijk zijn waar de consument de meeste waarde aan hecht.