Het Amerikaanse mediabedrijf NBCUniversal gaf zaterdag aan meer kansen te geven aan acteurs met een handicap. Vanaf nu moeten er op elke auditielijst acteurs met een beperking staan voor een nieuwe serie of film.

De belangenvereniging voor acteurs (ACT) is blij met dit nieuws.

De toezegging volgt na een oproep van een Amerikaanse belangenorganisatie voor gehandicapten, Ruderman Family Foundation. Deze organisatie strijdt voor meer zichtbaarheid van gehandicapte mensen in de samenleving.

"Ook in Nederland is er nog weinig zichtbaarheid voor acteurs met een beperking", laat Thomas Cammaert weten, acteur en commissielid inclusiviteit van ACT. "Zij krijgen weinig kansen in de acteerwereld en daar valt nog veel winst te boeken."

De precieze cijfers van het aantal acteurs met een beperking werkzaam in Nederland, zijn volgens ACT onbekend. "Behalve dat het er bar weinig zijn. En krijgen zij alleen personages die ook een beperking hebben of mogen ze ook iets anders spelen?" Dat is volgens ACT ook een belangrijk punt. "Iedereen moet gewoon de auditie kunnen krijgen, ongeacht kleur, seksualiteit, gender en beperkingen."

'Als Videoland en NPO ook zo'n signaal afgeven, kan dat veel betekenen'

De toezegging van NBCUniversal stemt Cammaert wel hoopvol. "Dit helpt in onze gesprekken om inclusiviteit steeds meer onder de aandacht te brengen." Het is volgens ACT nu hopen dat grote mediaspelers in Nederland zich blijven uitspreken. "Wie betaalt, bepaalt. Dus als een Videoland, RTL of NPO ook zo'n signaal afgeeft, kan dat heel veel betekenen."

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat inclusiviteit en diversiteit wordt aangemoedigd binnen de organisatie. "Dat zijn zeer belangrijke criteria van programmavoorstellen. Maar we werken niet met iets als een quota." De toezegging van NBCUniversal is volgens de NPO een goed idee, maar in Nederland zijn de zaken wel anders georganiseerd. De verantwoordelijkheid om acteurs met een beperking een grotere kans te geven, ligt volgens de NPO-woordvoerder ook bij de omroepen. "Uiteindelijk moet elke omroep zelf ook dit signaal oppakken." RTL was zaterdag nog niet bereikbaar voor commentaar.

NBCUniversal is het tweede grote mediabedrijf in de Verenigde Staten dat zich inzet voor meer kansen voor acteurs met een handicap. In 2019 deed CBS Entertainment al dezelfde toezegging.