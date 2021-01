Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere de terugkeer van Suits, Nicolas Cage op zijn mafst en een tranentrekker met Naomi Watts.

Alvast vooruitkijken naar volgende maand? Deze nieuwe films en series komen in februari naar Netflix.

Series

Suits (seizoen 8)

Sinds afgelopen weekend staan de laatste afleveringen van Suits: Seizoen 8 op Netflix. In de achtste reeks van deze hitserie zorgt de komst van topadvocate Samantha Wheeler (Katherine Heigl) voor flink wat opschudding in de firma van strafpleiter Harvey Specter (Gabriel Macht). Hierna is het wachten tot het negende, en allerlaatste, seizoen op Netflix belandt.

Snowpiercer (seizoen 2)

In Snowpiercer bevindt de aarde zich in een nieuwe ijstijd. Een groep overlevenden houdt zich schuil in een hogesnelheidstrein die constant in beweging moet blijven om de sneeuwstormen te trotseren. De rijken zitten er zeer comfortabel bij voorin; de armen hebben het achter in de trein een stuk zwaarder.

Bonding (Seizoen 2)

Psychologiestudente Tiffany klust in de avonduren bij als dominatrix. De zaken gaan zo goed, dat zij haar beste vriend Pete inhuurt als assistent.

50M2 (Seizoen 1)

Wanneer een huurmoordenaar uit Istanboel zijn opdrachtgevers verraadt, is zijn leven in gevaar. Maar dan krijgt hij door puur toeval de kans om zich een nieuwe identiteit aan te meten.

I Still Believe

Deze muzikale biopic vertelt het waargebeurde verhaal van christelijke rockster Jeremy Camp (K.J. Apa). Als zijn echtgenote Melissa ernstig ziek wordt, wordt zijn geloof flink op de proef gesteld. Maar Camp put ook hoop en inspiratie uit deze zware periode.

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu is een combinatie van martial art en science fiction. Een eeuwenoude orde van krijgers bindt de strijd aan met aliens.

Penguin Bloom

In Penguin Bloom speelt Naomi Watts een moeder die niet meer kan lopen na een zwaar ongeluk. De revalidatie legt behoorlijk wat druk op haar gezin, maar de adoptie van een ekster geeft de familie nieuwe hoop. Dit melodrama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

The Outpost

Een Amerikaanse legereenheid neemt het in Afghanistan op tegen de Taliban, maar de soldaten ontdekken al snel dat zij zwaar in de minderheid zijn.

The Dig

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog huurt een rijke weduwe (Carey Mulligan) een archeoloog (Ralph Fiennes) in om haar landgoed te onderzoeken. Het duurt niet lang voordat ze een historische ontdekking doen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Finding 'Ohana

In deze familiefilm stuiten twee kinderen uit Brooklyn tijdens hun vakantie op Hawaï op een heuse schatkaart. Dat is het begin van een spannend avontuur, waarbij de schatzoekers nieuwe vrienden maken en meer ontdekken over hun afkomst.