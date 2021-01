Er komt een vervolg op de sciencefictionfilm Cloverfield uit 2008. Variety meldt dat filmproductiebedrijf Paramount en filmproducent J.J. Abrams aan de slag zijn gegaan met een tweede deel.

Net als de originele film zal ook het vervolg geproduceerd worden door Abrams, bekend van verschillende Star Wars-films en hitserie Lost. Matt Reeves, regisseur van de eerste Cloverfield-film, doet niet mee aan dit project.

Cloverfield werd vooral bekend door de manier van filmen. De hele film is opgenomen als een amateuristische homevideo, alsof de acteurs zelf het camerawerk doen. Volgens The Wrap zal het vervolg niet op dezelfde manier gefilmd worden.

In 2016 en 2018 kreeg de originele film ook al uitbreiding toen 10 Cloverfield Lane en The Cloverfield Paradox uitkwamen. Deze films speelden zich in hetzelfde universum af, maar waren geen uitbreiding op de verhaallijn van Cloverfield. De nieuwe film moet wel een direct vervolg worden op het verhaal uit 2008.