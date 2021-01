Joel Kinnaman heeft een rol bemachtigd in de nieuwe versie van de serie In Treatment die uitgezonden zal worden door HBO. Variety meldt dat de acteur al aan de opnames is begonnen.

De serie draait om therapeut dr. Brooke Taylor en drie van haar patiënten. Naast de problemen van haar patiënten, moet Taylor, gespeeld door Orange Is the New Black-actrice Uzo Aduba, ook haar eigen leven op de rails zien te houden.

Kinnaman speelt de rol van Taylors ex-vriend die plotseling weer in haar leven opduikt. De 41-jarige Zweedse acteur is vooral bekend van zijn hoofdrollen in de serie The Killing en de films RoboCop en Suicide Squad.

De originele versie van In Treatment werd van 2008 tot 2010 uitgezonden door HBO. Gabriel Byrne en Dianne Wiest hadden toen de hoofdrollen in de serie. In Treatment is volledig gebaseerd op de Israëlische tv-serie Be Tipul. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe versie van de serie te zien zal zijn.