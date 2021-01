Connie Palmen mist Ischa Meijer, met wie ze van 1991 tot zijn overlijden in 1995 samen was, meer sinds ze de serie I.M., gebaseerd op haar eigen boek over hun relatie, gezien heeft. In gesprek met de Volkskrant vertelt de auteur dat ze door de verfilming in een "modderstroom van missen" terechtkwam.

Palmen bracht het boek over haar relatie met journalist Meijer in 1998 uit. Het verhaal werd door Michiel van Erp verfilmd. De uit vier afleveringen bestaande serie, met Wende Snijders en Ramsey Nasr in de hoofdrollen, werd eind 2020 door de NPO uitgezonden.

"Ik heb altijd gedacht dat ik geen talent had voor nostalgie, ik beschouw zwelgen in het verleden als gevaarlijk, maar door de verfilming van I.M. werd het verlangen naar Ischa weer losgewoeld", vertelt Palmen. "Niet alleen in gedachten, maar fysiek."

"Het lichaam is dom, het snapt niet dat de ander dood is. Het is als een hond die jarenlang bij de deur blijft wachten tot zijn baasje terugkomt", aldus de auteur. Palmen zegt dat het verlangen naar Meijer in 25 jaar tijd langzaam wegebde. "Maar toen ik onze liefde op het scherm verbeeld zag, werd ik ineens zo droevig. Ik raakte in een modderstroom van missen."

'Ik ben altijd verliefd gebleven op Ischa'

Ze vertelt dat ze de eerste keer dat ze de beelden zag ontroerd was, maar dat het gemis vooral tijdens de première in Utrecht bij haar binnenkwam. "Toen ik de film op dat immense scherm voor me zag en de liedjes hoorde die ik met Ischa draaide, thuis in Amsterdam en reizend door Amerika, toen werd het zwaarder. Ik ben altijd verliefd gebleven op Ischa."

De auteur zegt ook haar in 2010 overleden echtgenoot Hans van Mierlo en haar ouders weer meer te missen.

Palmen leerde Meijer in 1991 kennen, vlak nadat ze haar debuutroman De wetten uitbracht. Ze werd door de journalist geïnterviewd over het succes van haar boek.