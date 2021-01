Iliass Ojja, die het personage Taxi in Mocro Maffia speelt, heeft er alle vertrouwen in dat er een vierde seizoen van de populaire serie komt.

Vanaf vrijdag is de derde reeks te zien bij Videoland. Een vierde seizoen is nog niet aangekondigd, maar is gezien het succes van de serie niet ondenkbaar.

"Ik hoop het", zegt de 32-jarige Ojja. "Ik denk dat de kijkers nog niet klaar zijn met ons. En als Flikken Maastricht het al vijftien seizoenen volhoudt... Er is inspiratie genoeg. Als we het niet uit Nederland kunnen halen, gebeurt in het buitenland ook nog genoeg. Ik heb alle vertrouwen in Achmed (Akkabi, acteur en medebedenker van de serie, red.), die maakt er wel wat van."

Het derde seizoen gaat volgens Ojja verder waar het tweede ophield. "We krijgen weer heel veel actie, drama, familieconflicten én nieuwe gezichten."

Volgens collega Robert de Hoog, die Tatta speelt, krijgt de kijker daarnaast meer inzicht in de hoofdpersonages. "Er komt steeds meer onzekerheid bij de personages kijken. Ze zijn op de toppen van hun kunnen, maar binnen de eigen organisatie is er steeds vaker verraad en wordt er steeds vaker broedermoord gepleegd. Levens zijn net iets minder kostbaar dan in de tijd dat ze nog aan het klimmen waren. De groeperingen lijken uit elkaar te vallen en je kunt eigenlijk niemand meer vertrouwen."