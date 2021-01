De Amerikaanse actrice Cicely Tyson is donderdagochtend (lokale tijd) overleden op 96-jarige leeftijd, meldt Variety. De actrice won in haar leven verschillende Emmy en Tony Awards.

Tyson maakte haar filmdebuut met kleine filmrolletjes in onder meer Twelve Angry Men (1957), Odds Against Tomorrow (1959) en The Comedians (1967).

De actrice viel eind jaren zestig op omdat ze niet wilde spelen in blaxploitationfilms, die specifiek voor een zwart publiek werden gemaakt en waarin zwarte acteurs de hoofdrol speelden. Hierdoor duurde het een paar jaar voordat ze weer werk kon vinden.

In 1972 keerde ze uiteindelijk weer terug op het witte doek met de dramafilm Sounder, waarvoor ze onder meer een Oscarnominatie kreeg voor beste actrice.

Naast films was Tyson ook regelmatig te zien in televisie- en theaterrollen. Haar laatste rollen waren in de Amerikaanse serie How to Get Away with Murder en Cherish the Day. Ze speelde in 2016 nog een gastrol in House of Cards.

Tyson weigerde in haar carrière om rollen te spelen die zij zag als vernederend voor zwarte vrouwen, zoals drugsverslaafden, prostituees en dienstmeisjes. De actrice was tussen 1981 en 1988 getrouwd met jazzlegende Miles Davis, die in 1991 overleed.