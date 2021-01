Armie Hammier stopt naar alle waarschijnlijkheid met zijn rol in de nieuwe dramaserie The Offer, het verhaal achter de schermen van de film The Godfather. Dat melden ingewijden donderdag aan de Amerikaanse filmsite Variety.

Hammer zou in de serie de hoofdrol spelen van Al Ruddy, de producent van The Godfather uit 1972. Voor de tiendelige serie zou nu een nieuwe acteur gezocht moeten worden.

Het vertrek volgt op een periode waarin de acteur verschillende keren in opspraak raakte vanwege zijn gewelddadige seksuele voorkeuren.

Verschillende vrouwen deelden de afgelopen weken screenshots van berichten die van de Call Me By Your Name-acteur zouden komen. Hierin beschrijft de afzender expliciet zijn seksuele voorkeuren als onder meer verkrachting en kannibalisme.

De 34-jarige acteur ontkent alle verhalen, maar stapte zelf wel uit de film Shotgun Wedding vanwege alle commotie.