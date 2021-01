Regisseur Noah Baumbach gaat Don DeLillo's roman White Noise verfilmen. De film zal exclusief op Netflix verschijnen, meldt Deadline donderdag.

Voor de productie zou Baumbach naar verluidt de handen ineenslaan met acteur Adam Driver, met wie hij ook samenwerkte voor zijn film Marriage Story. Ook zou hij weer met Greta Gerwig aan de slag gaan, zijn vriendin en zakelijk partner. De opnames zouden in juni van start gaan.

De nieuwe film zal worden gebaseerd op het in 1985 verschenen boek van DeLillo. Hij kreeg een National Book Award voor de satirische roman. In White Noise komen een professor en zijn vrouw in aanraking met een dodelijk gif, waardoor bij hen vragen over sterfelijkheid en angst voor de dood opkomen.

Baumbach heeft al verschillende films op zijn naam staan. Hij regisseerde onder meer The Meyerowitz Stories (New and Selected), Kicking and Screaming en The Squid and the Whale.