Gwendoline Christie, Tom Sturridge en Charles Dance zijn te zien in de Netflix-serie The Sandman, de langverwachte verfilming van de comic van Neil Gaiman.

Sturridge vervult de hoofdrol van The Sandman, Dream. Deze 'heerser van de droomwereld', die biljoenen jaren oud is, komt na zeventig jaar gevangenschap vrij en trekt ten strijde met zijn broers en zussen. Ook Sanjeev Bhaskar, Asim Chaudhry, Vivienne Acheampong en Boyd Holbrook hebben rollen in de serie.

"Al dertig jaar zitten The Sandman-personages in mijn hoofd", zegt Gaiman, die ook de producent van de serie is. "Ik ben ongelooflijk blij dat ze nu eindelijk uit mijn hoofd gaan en werkelijkheid kunnen worden."

Het is niet duidelijk wanneer de serie in première gaat.