Het tweede deel van de Franse Netflix-serie Lupin, met Omar Sy in de hoofdrol, is vanaf komende zomer wereldwijd via de streamingdienst te zien.

De reeks, die uit vijf afleveringen bestaat, wordt geregisseerd door Ludovic Bernard en Hugo Gélin.

Lupin gaat over een galante dief, gespeeld door Sy, die geïnspireerd door de fictieve meesterdief Arsène Lupin zijn vader probeert te wreken voor onrecht dat hem door een rijke familie is aangedaan.

De 43-jarige Sy is het meest bekend van zijn rol als Driss in de film Intouchables. Hij was ook te zien in Inferno en Demain tout commence (beide in 2016).