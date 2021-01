HBO zou plannen hebben om een animatieserie te maken van Game of Thrones, meldt Deadline donderdag. Het nieuws over het project volgt nog geen week na een eerder aangekondigde spin-offserie.

De serie valt in het dramagenre en wordt gemaakt voor streamingdienst HBO Max. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens de filmsite is er ook nog geen creatief team aangewezen dat de serie gaat produceren. HBO kon het nieuws nog niet bevestigen.

Vorige week werd bekend dat HBO tevens werkt aan een serie gebaseerd op Tales of Dunk And Egg, de boekenserie van Game of Thrones-auteur George R.R. Martin. Het nieuws is opvallend, omdat Martin eerder had gezegd niet van plan te deze reeks te laten verfilmen.

De zender maakte eerder wel bekend dat er twee andere spin-offs rond Game of Thrones in productie waren. Een daarvan, House of the Dragon, gaat over de Targaryen-dynasty en moet in 2022 uitgezonden worden. Een andere prequel, waarin Naomi Watts de hoofdrol zou spelen, werd geschrapt.