Actrice Cloris Leachman is in de nacht van dinsdag op woensdag op 94-jarige leeftijd overleden, meldt haar publicist woensdag. Ze won in 1972 een Oscar voor haar bijrol in The Last Picture Show. Ook kreeg ze in haar carrière van bijna zeven decennia acht Emmy-awards.

Leachman stond vooral bekend om haar komische typetjes en brak in de jaren zeventig door als Phyllis in de serie The Mary Tyler Moore Show. Die rol leverde haar een eigen spin-off op, Phyllis, waarvoor ze onder meer twee Emmy's en een Golden Globe won.

Haar laatste grote rol was in de sitcom Malcolm in the Middle. Daarvoor won ze in 2000 en 2006 een Emmy Award.

De actrice overleed in haar slaap in haar woonplaats Encinitas (Californië).