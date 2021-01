Actrice Tilda Swinton heeft vorig jaar tijdens de coronacrisis de nieuwe film The Eternal Daughter opgenomen in Wales, schrijft The Wrap woensdag.

The Eternal Daughter gaat over een dochter van middelbare leeftijd en haar oude moeder, die met oude familiegeheimen worden geconfronteerd als ze teruggaan naar hun voormalig ouderlijk huis.

Voor de film werkte Swinton opnieuw samen met regisseur Joanna Hogg, met wie ze eerder aan The Souvenir werkte. Martin Scorsese is als uitvoerend producent betrokken.

Het is nog niet duidelijk wanneer The Eternal Daughter uitkomt.