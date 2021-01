Het derde seizoen van de populaire Nederlands-Vlaamse serie Undercover is in Nederland vanaf september te zien, vertelde Tom Waes woensdag in RTL Boulevard.

Momenteel wordt er voor het derde seizoen gedraaid, aldus Waes. De Vlaamse acteur, een van de hoofdrolspelers van Undercover, kruipt in de serie in de huid van undercoveragent Bob Lemmens, die in het criminele milieu infiltreert. Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Frank Lammers, Anna Drijver en Elise Schaap.

De derde reeks van Undercover werd ongeveer een jaar geleden aangekondigd. Ook komt er een film rond Ferry Bouwman, het personage van Lammers. Waes krijgt vaak de vraag of hij daar niet jaloers op is, maar volgens de acteur krijgt hij ook zijn podium. "Er zijn plannen om hier (in België, red.) ook iets met mij te doen."