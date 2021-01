Het filmfestival van Cannes, dat traditiegetrouw in mei plaatsvindt, is woensdag zoals verwacht naar juli opgeschoven. Het festival wordt nu van 6 tot en met 17 juli in de Franse stad gehouden.

Een woordvoerder zei vorige week al dat het filmfestival, dat van 11 tot en met 22 mei gepland stond, mogelijk naar juli zou worden opgeschoven. De organisatie wachtte toen de ontwikkelingen rondom het coronavirus nog af, maar heeft nu toch besloten om het evenement alvast te verplaatsen.

Vorig jaar werd het filmfestival afgeblazen, maar vond er wel een afgeslankte digitale editie in juni plaats. Daarnaast werd in oktober een klein alternatief festival georganiseerd.