Jared Leto is de Oscar die hij kreeg voor zijn rol in Dallas Buyers Club (2013) al zo'n drie jaar kwijt, vertelde hij dinsdag in The Late Late Show with James Corden.

Leto kwam erachter dat het beeldje al zo'n drie jaar zoek is toen hij naar een andere woning in Los Angeles verhuisde.

"Ik denk dat niemand het me durfde te vertellen", aldus de 49-jarige Leto. "Alles is afgezocht. Ik hoop dat het in goede handen is, waar het ook mag zijn."

De acteur sluit niet uit dat iemand zijn Oscar heeft gestolen. "Dat lijkt me een goede mogelijkheid. Het is niet het soort voorwerp dat je zomaar bij het vuilnis gooit."

De 49-jarige Leto kan zich de avond dat hij de prijs mee naar huis nam nog goed herinneren. "Het ging van hand tot hand rond en iedereen ging ermee op de foto en had lol. Ik hoop dat er nu iemand is die er goed voor zorgt."

Leto kreeg de Oscar in 2014 voor zijn bijrol als Rayon in de biografische film Dallas Buyers Club.