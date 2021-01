Susan Sarandon kon meespelen in een vervolg op de populaire film Thelma & Louise. De Amerikaanse actrice zei dinsdag in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dat ze het idee niet goed genoeg vond.

Sarandon (74) speelde naast Geena Davis de hoofdrol in de door Ridley Scott geregisseerde roadmovie uit 1991.

Hoewel de film bijna geen enkel los eindje achterliet om in een vervolg op voort te borduren, kreeg Sarandon van een producent het aanbod om aan een vervolg mee te werken.

"Ik begreep het niet. Wij (Sarandon en Davis, red.) zouden geesten spelen die vrouwen op aarde hielpen om uit hun gewelddadige relaties te ontsnappen", zei Sarandon tegen Fallon. "Ik vroeg aan mijn toenmalige partner (Tim Robbins, red.): 'Wat zouden we dan moeten doen?' Waarop hij zei: 'Jullie zouden een heel groot salaris opstrijken.'"

Sarandon, die voor haar rol in Dead Man Walking de Oscar voor de beste actrice kreeg, is op dit moment vooral in televisieseries en -films te zien. In 2019 speelde ze ook in de bioscoopfilm Blackbird, samen met Sam Neill.